Doszło do "niekontrolowanego wybuchu", nie żyje mężczyzna. Zabezpieczono podejrzane przedmioty

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mieszkańca Pszczewa (woj. lubuskie). Mężczyzna zginął we wtorek po "niekontrolowanym wybuchu", do którego doszło na jednej z posesji.

- Do wybuchu doszło w pomieszczeniu budynku gospodarczego we wtorek około godziny 16.30. W wyniku zdarzenia zginął 22-letni mężczyzna - przekazał Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna. - Strażacy zostali wezwani do wybuchu w wyniku, którego zginęła jedna osoba. Najprawdopodobniej eksplodował niewybuch, być może z czasów II wojny światowej, ale to będą ustalać służby. Nasze działania polegały głównie na zabezpieczeniu tego terenu do czasu pojawienie się jednostek saperskich - poinformował st. kpt. Dariusz Szymura, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Na miejscu pracują saperzy

- W pierwszej fazie działań ewakuowano rodzinę zmarłego 22-latka oraz jednego z sąsiadów. Na miejscu zdarzenia znaleziono kilka przedmiotów, co do których było uzasadnione podejrzenie, że mogą to być materiały wybuchowe z czasów II wojny światowej. Mówię o podejrzeniu, bo to może tylko potwierdzić analiza balistyczna. Przedmioty te zostały zabezpieczone przez służby. - powiedział prokurator Gospodarek.