Poznań Ostatnia droga "helmuta". Poznań żegna kolejne tramwaje wysokopodłogowe Filip Czekała |

Ostatni kurs dwukierunkowego "helmuta" w Poznaniu Źródło wideo: Filip Czekała/TVN24 Źródło zdj. gł.: Filip Czekała/TVN24

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Ostatni czynny wagon GT8ZR, czyli tak zwany dwukierunkowy "helmut", odkupiony w 2005 roku z Frankfurtu nad Odrą, w piątek po raz ostatni obsługuje regularne linie. Tramwaj o numerze 907 kursuje w piątek na liniach 9 i 19. Po zakończeniu kursów wyjedzie jeszcze ostatni raz na tory na linii turystycznej 0N o godz. 20:30 i 22:00.

Dwukierunkowe "helmuty" kursowały w Poznaniu przez 21 lat Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Udaje się go złapać na przystanku "Wielkopolska" na linii 19. Pomarańczowo-biały tramwaj kursuje z okolicznościową tablicą "21 lat służby w MPK Poznań", w środku pasażerowie otrzymują pamiątkowy bilet z ostatniego przejazdu.

Ostatni kurs odbył się 26 czerwca Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Pasażerowie nie będą za nimi płakać?

- Żal, że to ostatni kurs? - pytam motorniczego.

- Mi żal, bo lubię stare tramwaje, ale pasażerom raczej nie - odpowiada.

Kabina motorniczego Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Dopytywany o to, czemu poznaniacy nie będą za nimi tęsknić, wskazuje na brak klimatyzacji. - Nie czuje pan tego ciepła? - śmieje się.

Przyznaje też, że starszym osobom ciężko wchodziło się do nich po schodach i czasem trzeba było wskazywać ludziom, przez które wejścia należy wchodzić z wózkami dziecięcymi, bo jedne są szersze, a drugie węższe. Ceniono je za to za wygodne fotele.

Przyciski otwierające drzwi Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Otwierały "Pestkę"

Gdy pierwsze "helmuty" trafiły do Poznania, stanowiły prawdziwy ratunek dla komunikacji miejskiej. Zbliżał się termin otwarcia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, a na ulicach obok niskopodłogowych autobusów jeździły jedynie wysłużone tramwaje wyprodukowane jeszcze w PRL-u. Wobec opóźniającej się dostawy nowych, niskopodłogowych produkowanych przez Tatrę i zakłady Cegielskiego, zdecydowano się na zakup używanych tramwajów z Duesseldorfu i Frankfurtu nad Menem. Te, choć starsze, były w znacznie lepszym stanie niż wagony typu 102N.

Tramwaj, który jako pierwszy wjechał na trasę PST, trafi na złom Źródło zdjęcia: MPK Poznań | Marek Malczewski

Po raz pierwszy wyjechały na tory 30 stycznia 1997 roku. Poznań sprowadzał "helmuty" aż do 2011 r. Łącznie w mieście kursowało 56 tramwajów z Duesseldorfu i 31 z Frankfurtu nad Menem - w tym zakupione jako ostatnie dwukierunkowe. W 2019 roku pożegnano wszystkie jednokierunkowe "helmuty". W piątek po raz ostatni na tory wyjechał dwukierunkowy tramwaj.

Tym samym z poznańskich torowisk znika najstarszy tramwaj we flocie. Wcześniej, z końcem maja, z obsługi linii zniknęły 50-letnie popularne tramwaje Konstal 105N.

Jeden z tramwajów 105N został odnowiony i dołączył do taboru historycznego Źródło zdjęcia: MPK Poznań

Tym samym ostatnimi tramwajami, które nie mająGT8ZR przynajmniej części niskopodłogowej, pozostają jedynie Moderusy Alfa.

- W tej chwili mamy ich 16. Będą sukcesywnie zastępowane przez kolejne tramwaje z Bonn, które będą uruchamiane. Podejrzewam za rok o tej porze w Poznaniu już nie będzie wysokopodłogowych tramwajów - mówi Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań.

Docelowo sześć Moderusów Alfa ma pozostać w rezerwie i mają być wykorzystywane w wyjątkowych sytacjach jako wsparcie taboru.

Zastępstwo z Bonn

Miejsce wycofywanych tramwajów zajęły nowe Moderusy Gamma oraz tramwaje NGT6D z 1994 roku odkupione z niemieckiego Bonn. Są to pojazdy dwukierunkowe o konstrukcji w około 70 procentach niskopodłogowej (z jednym stopniem przejścia do podwyższonej części podłogi na końcach przestrzeni pasażerskiej).

Docelowo do Poznania mają trafić 24 sztuki tych tramwajów wraz z częściami zamiennymi. 20 z nich MPK Poznań zamierza uruchomić, pozostałe mają służyć jako bank części. Miasto zapłaci za nie maksymalnie 2,2 mln euro (czyli w przeliczeniu mniej niż 10 mln zł). To mniej więcej równowartość jednego nowego tramwaju. Cena może zostać jeszcze obniżona - w umowie wpisano prawo do renegocjacji cen wagonów, które będą uszkodzone (np. w wyniku wypadków), a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w sprawie ceny - rezygnacji z jego zakupu.

Zakup ten był krytykowany przez prawicowych polityków, chwalili go natomiast eksperci. W związku z opóźnieniami w dostawie nowych tramwajów dla Bonn, ich przyjazd do Poznania się opóżnił.

Po Poznaniu obecnie kursują dwa tramwaje tego typu. - Trzeci zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu - mówi Dostatni. Kolejne czternaście czeka już na przystosowanie do ruchu w Poznaniu. - Planujemy co miesiąc uruchamiać kolejny tramwaj z Bonn - podkreśla Dostatni.

Od kilku tygodni media społecznościowe obiegają zdjęcia unieruchomionych tramwajów NGT6D. Czy zatem psują się one częściej niż inne w mieście? - Absolutnie nie - zapewnie Dostatni. - Psują się jak każdy inny tramwaj. A na pewno przynajmniej pięcio-, sześciokrotnie rzadziej niż psuły się wycofane pod koniec maja "stopiątki" - mówi Dostatni.