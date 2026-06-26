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Poznań

Ostatnia droga "helmuta". Poznań żegna kolejne tramwaje wysokopodłogowe

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Tramwaj na przystanku "Wielkopolska"
Ostatni kurs dwukierunkowego "helmuta" w Poznaniu
Źródło wideo: Filip Czekała/TVN24
Źródło zdj. gł.: Filip Czekała/TVN24
W piątek po raz ostatni na poznańskie tory wyjechał dwukierunkowy "helmut". Wcześniej miasto pożegnało 50-letnie tramwaje Konstal 105N. Tym samym w stolicy Wielkopolski tabor jest już niemal w całości dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Ostatni czynny wagon GT8ZR, czyli tak zwany dwukierunkowy "helmut", odkupiony w 2005 roku z Frankfurtu nad Odrą, w piątek po raz ostatni obsługuje regularne linie. Tramwaj o numerze 907 kursuje w piątek na liniach 9 i 19. Po zakończeniu kursów wyjedzie jeszcze ostatni raz na tory na linii turystycznej 0N o godz. 20:30 i 22:00.

Dwukierunkowe "helmuty" kursowały w Poznaniu przez 21 lat
Dwukierunkowe "helmuty" kursowały w Poznaniu przez 21 lat
Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Udaje się go złapać na przystanku "Wielkopolska" na linii 19. Pomarańczowo-biały tramwaj kursuje z okolicznościową tablicą "21 lat służby w MPK Poznań", w środku pasażerowie otrzymują pamiątkowy bilet z ostatniego przejazdu.

Ostatni kurs odbył się 26 czerwca
Ostatni kurs odbył się 26 czerwca
Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Pasażerowie nie będą za nimi płakać?

- Żal, że to ostatni kurs? - pytam motorniczego.

- Mi żal, bo lubię stare tramwaje, ale pasażerom raczej nie - odpowiada.

Kabina motorniczego
Kabina motorniczego
Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Dopytywany o to, czemu poznaniacy nie będą za nimi tęsknić, wskazuje na brak klimatyzacji. - Nie czuje pan tego ciepła? - śmieje się.

Przyznaje też, że starszym osobom ciężko wchodziło się do nich po schodach i czasem trzeba było wskazywać ludziom, przez które wejścia należy wchodzić z wózkami dziecięcymi, bo jedne są szersze, a drugie węższe. Ceniono je za to za wygodne fotele.

Przyciski otwierające drzwi
Przyciski otwierające drzwi
Źródło zdjęcia: Filip Czekała/TVN24

Otwierały "Pestkę"

Gdy pierwsze "helmuty" trafiły do Poznania, stanowiły prawdziwy ratunek dla komunikacji miejskiej. Zbliżał się termin otwarcia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, a na ulicach obok niskopodłogowych autobusów jeździły jedynie wysłużone tramwaje wyprodukowane jeszcze w PRL-u. Wobec opóźniającej się dostawy nowych, niskopodłogowych produkowanych przez Tatrę i zakłady Cegielskiego, zdecydowano się na zakup używanych tramwajów z Duesseldorfu i Frankfurtu nad Menem. Te, choć starsze, były w znacznie lepszym stanie niż wagony typu 102N.

Tramwaj, który jako pierwszy wjechał na trasę PST, trafi na złom
Tramwaj, który jako pierwszy wjechał na trasę PST, trafi na złom
Źródło zdjęcia: MPK Poznań | Marek Malczewski

Po raz pierwszy wyjechały na tory 30 stycznia 1997 roku. Poznań sprowadzał "helmuty" aż do 2011 r. Łącznie w mieście kursowało 56 tramwajów z Duesseldorfu i 31 z Frankfurtu nad Menem - w tym zakupione jako ostatnie dwukierunkowe. W 2019 roku pożegnano wszystkie jednokierunkowe "helmuty". W piątek po raz ostatni na tory wyjechał dwukierunkowy tramwaj.

Tym samym z poznańskich torowisk znika najstarszy tramwaj we flocie. Wcześniej, z końcem maja, z obsługi linii zniknęły 50-letnie popularne tramwaje Konstal 105N.

Jeden z tramwajów 105N został odnowiony i dołączył do taboru historycznego
Jeden z tramwajów 105N został odnowiony i dołączył do taboru historycznego
Źródło zdjęcia: MPK Poznań

Tym samym ostatnimi tramwajami, które nie mająGT8ZR przynajmniej części niskopodłogowej, pozostają jedynie Moderusy Alfa.

- W tej chwili mamy ich 16. Będą sukcesywnie zastępowane przez kolejne tramwaje z Bonn, które będą uruchamiane. Podejrzewam za rok o tej porze w Poznaniu już nie będzie wysokopodłogowych tramwajów - mówi Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań.

Docelowo sześć Moderusów Alfa ma pozostać w rezerwie i mają być wykorzystywane w wyjątkowych sytacjach jako wsparcie taboru.

Zastępstwo z Bonn

Miejsce wycofywanych tramwajów zajęły nowe Moderusy Gamma oraz tramwaje NGT6D z 1994 roku odkupione z niemieckiego Bonn. Są to pojazdy dwukierunkowe o konstrukcji w około 70 procentach niskopodłogowej (z jednym stopniem przejścia do podwyższonej części podłogi na końcach przestrzeni pasażerskiej).

Docelowo do Poznania mają trafić 24 sztuki tych tramwajów wraz z częściami zamiennymi. 20 z nich MPK Poznań zamierza uruchomić, pozostałe mają służyć jako bank części. Miasto zapłaci za nie maksymalnie 2,2 mln euro (czyli w przeliczeniu mniej niż 10 mln zł). To mniej więcej równowartość jednego nowego tramwaju. Cena może zostać jeszcze obniżona - w umowie wpisano prawo do renegocjacji cen wagonów, które będą uszkodzone (np. w wyniku wypadków), a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w sprawie ceny - rezygnacji z jego zakupu.

Zakup ten był krytykowany przez prawicowych polityków, chwalili go natomiast eksperci. W związku z opóźnieniami w dostawie nowych tramwajów dla Bonn, ich przyjazd do Poznania się opóżnił.

Po Poznaniu obecnie kursują dwa tramwaje tego typu. - Trzeci zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu - mówi Dostatni. Kolejne czternaście czeka już na przystosowanie do ruchu w Poznaniu. - Planujemy co miesiąc uruchamiać kolejny tramwaj z Bonn - podkreśla Dostatni.

Od kilku tygodni media społecznościowe obiegają zdjęcia unieruchomionych tramwajów NGT6D. Czy zatem psują się one częściej niż inne w mieście? - Absolutnie nie - zapewnie Dostatni. - Psują się jak każdy inny tramwaj. A na pewno przynajmniej pięcio-, sześciokrotnie rzadziej niż psuły się wycofane pod koniec maja "stopiątki" - mówi Dostatni.

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Źródło: tvn24.pl
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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