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Poznań

Zderzył się z innym autem i wjechał w przystanek

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Wjechał w wiatę
Poznań. Auto wjechało w wiatę. Na szczęście nikomu nic się stało
Źródło wideo: KWP Poznań
Źródło zdj. gł.: KWP Poznań
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Po zderzeniu z innym autem wjechał w wiatę przystankową. Na szczęście, znajdującym się tam osobom nic się nie stało.

Wszystko działo się w niedzielę około godziny 10.30 przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na wysokości przystanku tramwajowego Park Wilsona.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu wynika, że kierujący pojazdem Volkswagen nieprawidłowo wykonał manewr zmiany pasa ruchu i doprowadził do zderzenia z Audi - informuje podkomisarz Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wjechał w wiatę
Wjechał w wiatę
Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Nikomu nic się nie stało

Kierowca Volkswagena wjechał następnie w wiatę przystankową.

- Na przystanku w tym czasie przebywały trzy osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało – zaznacza policjantka.

Na przystanku przebywały trzy osoby
Na przystanku przebywały trzy osoby
Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Utrudnienia w ruchu

Kierowcy byli trzeźwi. Na miejsce wezwano karetkę, aby potwierdzić, że rzeczywiście nikt nie wymaga pomocy medycznej.

Są utrudnienia w ruchu. Zablokowane są obecnie dwa pasy w kierunku Komornik. Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaWielkopolskaDrogi w Polscekolizja
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