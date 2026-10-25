Zderzył się z innym autem i wjechał w przystanek
Wszystko działo się w niedzielę około godziny 10.30 przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na wysokości przystanku tramwajowego Park Wilsona.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu wynika, że kierujący pojazdem Volkswagen nieprawidłowo wykonał manewr zmiany pasa ruchu i doprowadził do zderzenia z Audi - informuje podkomisarz Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Nikomu nic się nie stało
Kierowca Volkswagena wjechał następnie w wiatę przystankową.
- Na przystanku w tym czasie przebywały trzy osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało – zaznacza policjantka.
Utrudnienia w ruchu
Kierowcy byli trzeźwi. Na miejsce wezwano karetkę, aby potwierdzić, że rzeczywiście nikt nie wymaga pomocy medycznej.
Są utrudnienia w ruchu. Zablokowane są obecnie dwa pasy w kierunku Komornik. Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję.