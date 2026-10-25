Poznań Zderzył się z innym autem i wjechał w przystanek Oprac. Tomasz Mikulicz |

Poznań. Auto wjechało w wiatę. Na szczęście nikomu nic się stało Źródło wideo: KWP Poznań Źródło zdj. gł.: KWP Poznań

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Wszystko działo się w niedzielę około godziny 10.30 przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na wysokości przystanku tramwajowego Park Wilsona.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu wynika, że kierujący pojazdem Volkswagen nieprawidłowo wykonał manewr zmiany pasa ruchu i doprowadził do zderzenia z Audi - informuje podkomisarz Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wjechał w wiatę Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Nikomu nic się nie stało

Kierowca Volkswagena wjechał następnie w wiatę przystankową.

- Na przystanku w tym czasie przebywały trzy osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało – zaznacza policjantka.

Na przystanku przebywały trzy osoby Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Utrudnienia w ruchu

Kierowcy byli trzeźwi. Na miejsce wezwano karetkę, aby potwierdzić, że rzeczywiście nikt nie wymaga pomocy medycznej.

Są utrudnienia w ruchu. Zablokowane są obecnie dwa pasy w kierunku Komornik. Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję.