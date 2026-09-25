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Poznań

Wyrzucił psa przez okno. 24-latek z zarzutami

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Policja zatrzymała 24-latka
Aplikacja Animal Helper ma pomóc ratować zwierzęta
Źródło wideo: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KMP Poznań
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W Poznaniu mężczyzna wyrzucił psa przez okno. Zwierzę przeżyło, ale jego stan jest ciężki. Zatrzymanemu 24-latkowi grozi nawet pięć lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Na miejsce została wezwana policja.

- Poznańscy policjanci w czwartek około godz. 18:25 otrzymali zgłoszenie dotyczące wyrzucenia przez okno z trzeciego piętra psa rasy shih tzu. Zdarzenie to miało miejsce przy ul. Strzałowej w Poznaniu. Ranny pies został przetransportowany do kliniki weterynaryjnej - mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jego stan jest ciężki.

O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza". Jak opowiadał dziennikarzowi jeden ze świadków, zobaczył w oknie na trzecim piętrze szczupłego mężczyznę z długimi włosami, który wyrzuca coś białego przez okno. Myślał, że to pluszak, ale po upadku na ziemię rozległ się pisk i skowyt.

24-latek z zarzutami

W sprawie zatrzymany został 24-letni mężczyzna. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

- Usłyszał zarzut usiłowania zabicia zwierzęcia i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to do pięciu lat więzienia - podał Wiśniewski.

Źródło: tvn24.pl
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