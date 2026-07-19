Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Wstawił się za nastolatkiem z Ukrainy, został pobity. Sprawców szuka policja

|
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe przekazy w sprawie zwyzywanej w autobusie dziewczynki
Źródło wideo: Konkret24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Policja szuka osób, które miały zaatakować 60-latka w Poznaniu. Mężczyzna wstawił się w tramwaju za pochodzącym z Ukrainy nastolatkiem, który miał być zaczepiany. W efekcie został kilkukrotnie uderzony w twarz i ma zaniki pamięci.

W sobotę wieczorem do komisariatu policji Poznań-Północ zgłosił się 60-latek, który dzień wcześniej miał zostać zaatakowany na jednym z przystanków. Według jego relacji, wszystko zaczęło się od tego, że grupa mężczyzn zaczepiała w tramwaju nastolatka z Ukrainy. Chłopak miał nie reagować na zaczepki.

Napaść w Poznaniu, w tle zaczepki wobec chłopca z Ukrainy

Jak wynika z relacji żony 60-latka, którą opublikował lokalny portal WTK, młody Ukrainiec ruszył do wyjścia z tramwaju przy przystanku na wysokości ulicy Kurpińskiego. Wtedy jeden z napastników miał uderzyć nastolatka w głowę.

W jego obronie miał stanąć 60-latek, a kłótnia przeniosła się na przystanek.

- Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył go kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji.

Napastnicy uciekli. Zgłoszenie dotyczące awantury wpłynęło na numer alarmowy 112, jednak - jak poinformował rzecznik - gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, nie było tam ani napastników, ani pokrzywdzonego.

Borowiak podkreślił, że policjanci zabezpieczyli w tej sprawie nagrania z kamer monitoringu na przystanku, a także z samego tramwaju. - Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać - przekazał oficer prasowy wielkopolskiej policji.

Mężczyzna ma problemy z pamięcią

Jak wynika z relacji żony pobitego mężczyzny, miał po zdarzeniu miał on doznać zaniku pamięci.

- Mój mąż tuż po zdarzeniu wrócił do domu i opowiedział mi, co się stało, niestety niedługo później doznał utraty pamięci. Przeszedł badania neurologiczne. Po nocy spędzonej na SOR-ze czuje się już lepiej. Pamięć pomału wraca, ale nie jest w stanie sobie przypomnieć, jak to wyglądało - powiedziała nam żona pobitego mężczyzny.

Te informacje potwierdziła policja. Mł. insp. Borowiak przekazał, że mężczyzna nie był w stanie podać miejsca, gdzie został zaatakowany. Na ten moment wiadomo, że był to przystanek w okolicy Ronda Kaponiera. 

Źródło: TVN24, WTK
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
WielkopolskaPolicja
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Dwunasty taki finał w historii. Europa ma rachunki do wyrównania
EUROSPORT
Skutki burzy w Bielsku-Białej
Nawałnice w Polsce. Setki interwencji, są poszkodowani
METEO
imageTitle
Evenepoel pokonał Pogaczara. Liderowi odpadł najgroźniejszy konkurent
EUROSPORT
Burze
Gdzie jest burza? Pada nawalny deszcz
METEO
imageTitle
Polski pojedynek w finale. Potrzebna była dogrywka
EUROSPORT
Pogoda, burze, piorun, wyładowania, deszcz
IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia
METEO
imageTitle
Tsitsipas długo czekał na taki triumf
EUROSPORT
imageTitle
Klasyfikacja najlepszych strzelców w historii mundiali
EUROSPORT
imageTitle
Vingegaard poza wyścigiem. Fatalny upadek wicelidera
EUROSPORT
Jest areszt dla kierowcy, który uciekał ciężarówką
Ciężarówką ze żrącymi substancjami staranował radiowozy. Są zarzuty i areszt
Kujawsko-Pomorskie
Wyrok w sprawie zgwałcenia niemowlęcia. 20 lat więzienia dla oskarżonego
Niemowlę miało gorączkę, matka zabrała je do szpitala. Ojciec usłyszał zarzuty
Kielce
Burze z gradem
Alert RCB w kolejnych powiatach
METEO
Potrącenie pieszego w Miastku
Jechał z przyczepą kempingową, potrącił pieszego
Trójmiasto
53 min
Anglia - Argentyna
Dla nich to było coś więcej niż mecz. "Chcieli pokazać swoje przesłanie polityczne"
Podcast o zagranicy
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Duża niespodzianka na rynku mieszkań
BIZNES
Ryszard Terlecki
Terlecki zwrócił się do maślarzy. "Muszę ich zmartwić"
Filip Czerwiński
Zakwit sinic - zdj. przykładowe
Znaleźli toksyny sinic w powietrzu i pustynnym pyle
METEO
imageTitle
"Piłkarskie święto zakończy się dziś wieczorem. Pytania nie"
EUROSPORT
Wielokilometrowe korki na A6 i S3 pod Szczecinem (zdjęcie ilustracyjne)
Jedziesz nad morze? Uzbrój się w cierpliwość
Szczecin
Wypadek pod Płockiem
Jechał za blisko auta, doszło do wypadku. Motocyklista ranny
WARSZAWA
Pożar samochodu na A4
Wielka chmura dymu na A4
Kraków
moskwa rosja shutterstock_2532910897_1
Tak Rosjanie unikają coraz wyższych podatków. "To bardzo niepokojący moment"
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz po wielkim ataku. "Nie ustąpimy!"
Świat
W poszukiwania chłopca zaangażowali się policjanci, strażacy, strażacy ochotnicy i okoliczni mieszkańcy
Stracili z oczu 3,5-letniego chłopca. "Zbliżał się wieczór, liczyła się każda minuta"
Lublin
Arena finału mundialu ginęła w strugach deszczu
Wczoraj lało, jak będzie dziś? Prognozy na finał mistrzostw świata
METEO
imageTitle
Kontrolerzy antydopingowi nie próżnują. Obudzili liderów w środku nocy
EUROSPORT
Praca w upale, Włochy
Upały obniżają efektywność. Eksperci wyliczyli, ile tracimy na wydajności
BIZNES
Mateusz Morawiecki - konferencja
Morawiecki "nie ma wyjścia"
Polska
Remont na Moście Siekierkowskim
Jezdnia będzie zwężona. Remont na Moście Siekierkowskim
WARSZAWA
Papugą zaopiekował się Ekopatrol
Papuga i wiewiórka potrzebowały pomocy. Zareagowali mieszkańcy
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica