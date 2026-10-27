Poznań Zamykają się rogatki, cysterna stoi na przejeździe kolejowym. Po chwili widać pociąg Oprac. Michał Malinowski |

Poznań. Cysterna wjechała na przejazd kolejowy Źródło zdj. gł.: poznan_moment

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 17 na przejeździe kolejowym na ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych.

- 31-letni Ukrainiec, kierując samochodem ciężarowym wraz z cysterną przewożącą nawóz, wjechał na przejazd kolejowy, gdy po drugiej stronie nie było już możliwości kontynuowania jazdy. W pewnym momencie, z uwagi na nadjeżdżający pociąg, rogatki zaczęły się zamykać, uderzając w pojazd - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Kierowca wjechał cysterną na zamknięty przejazd kolejowy, po chwili przejechał pociąg Źródło zdjęcia: poznan_moment

Trzeźwością umysłu wykazali się inni kierowcy, którzy stali akurat w korku. Zmobilizowali 31-latka, by jak najszybciej zjechał z przejazdu.

Poznań. 31-latek zostanie ukrarany

Po zdarzeniu mężczyzna odjechał, ale kilka godzin później stawił się na komisariacie policji. Przyznał się, że to on kierował.

- Został przesłuchany i złożył wyjaśnienia, w których stwierdził, że wjechał na przejazd, gdy rogatki były uniesione. Był przekonany, że swobodnie przejedzie. Natężenie ruchu było jednak tak duże, stworzył się zator, w efekcie czego zatrzymał się na przejeździe - dodaje podkomisarz Paterski.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie w związku ze stworzeniem zagrożenia w ruchu lądowym. Mężczyźnie grozi do 30 dni ograniczenia wolności lub grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.