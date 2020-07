Zginął tu ośmioletni Jaś. Rok po tej tragedii ruszyła przebudowa skrzyżowania. Ma być bezpieczniej

Koniec z prowizorką

Głównym założeniem przebudowy skrzyżowania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. To doraźnie poprawiono krótko po wypadku z czerwca zeszłego roku, gdy pod kołami tramwaju zginął 8-letni Jaś . Wówczas wygrodzono jeden z trzech pasów jezdni - lewoskręt z ulicy Hetmańskiej w łazarską część ulicy Dmowskiego. Wstrzymano też tak zwaną "zieloną falę" dla tramwajów. Dzięki temu nie dochodzi już do sytuacji, w której pieszy może utknąć na mającej jedynie około 1,5 metra szerokości wysepce miedzy torowiskiem a jezdnią. Zdaniem mieszkańców Łazarza, chłopiec mógł znaleźć się właśnie w takiej sytuacji i w obawie, że zostanie potrącony przez jadące za jego plecami samochody, wszedł na torowisko.

Teraz przyszedł czas na przebudowę skrzyżowania. - Główną zmianą będzie wybudowanie wysepki dla pieszych – w miejscu gdzie obecnie jest pas wyłączony z ruchu. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo przechodzących przez przejście. Dodatkowo zmieni się geometria wlotów ulicy Hetmańskiej, dzięki czemu poprawi się między innymi widoczność - wyjaśnia Kaniewska.

Dzieci blokowały drogę

To ważne, bo właśnie przez przejście dla pieszych przez ulicę Hetmańską na wysokości ulicy Dmowskiego prowadzi droga, którą dzieci uczęszczają do pobliskiej szkoły podstawowej.

Po wypadku, w którym zginął Jaś, jego koledzy i koleżanki protestowali przeciwko brakowi działań związanych z poprawa bezpieczeństwa. Uczniowie dwóch szkół podstawowych nr 26 i 77 z poznańskiego Łazarza pojawili się na ulicy Hetmańskiej z transparentami "Pierwszeństwo dla pieszych, nie dla tramwaju", "Idę do szkoły", "Zwolnij, chcę żyć", "Uwaga szkoła!", "Chcę bezpiecznej drogi do szkoły" i zablokowali przejście dla pieszych.

Tragedia sprzed roku

Do tragicznego wypadku doszło 5 czerwca 2019 roku. Jaś przechodził przez przejście dla pieszych na ulicy Hetmańskiej, na wysokości skrzyżowania z Dmowskiego. To jedna z najbardziej ruchliwych arterii w Poznaniu . W miejscu, gdzie doszło do wypadku, miała wtedy trzy pasy w kierunku Wildy i dwa w kierunku Grunwaldu. Pomiędzy nimi znajduje się torowisko tramwajowe.