Niemowlę z obrażeniami w szpitalu. Matka i jej partner z zarzutami i aresztem

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla pary, której kilkutygodniowe dziecko trafiło w poniedziałek do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu. Niemowlę miało obrażenia ciała, które mogły być skutkiem stosowania przemocy, dlatego placówka poinformowała służby.

Najpierw zaalarmowano komisariat na poznańskich Jeżycach, potem Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie, która wszczęła śledztwo.

- Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie, jeszcze tego samego dnia, rodziców niemowlaka: 25-letniej kobiety i jej 31-letniego partnera, mieszkańców gminy Kiszkowo - poinformowała asp. sztab. Anna Osińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Wiadomo, że w chwili zatrzymania zarówno matka dziecka jak i jej partner byli trzeźwi. Czynności z zatrzymanymi przeprowadzali policjanci z komisariatu w Kłecku. - Matka i ojciec usłyszeli prokuratorskie zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoim pięciotygodniowym dzieckiem. Parze grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności - dodała Osińska.