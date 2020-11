Fragmenty macew pomiędzy kostkami bruku na miejskich ulicach. "To nie miejsce na kamienie nagrobne"

"Bez wskazania palcem są nie do znalezienia"

- Na Łazarzu znaleźliśmy dwie kostki na ulicy Chłodnej. Wyglądają na bardzo stare. Bez wskazania palcem te kostki brukowe są nie do znalezienia. Ludzie czasem zauważają te inskrypcje, "chodząc uważniej". Nas ta sprawa porusza, to nie jest miejsce na kamienie nagrobne - mówi.

Jak dodaje, to nie jedyne miejsce, gdzie fragmenty nagrobków można znaleźć w bruku. Podobne od lat znajdują się na rogu ulic Czartoria i Tylne Chwaliszewo. - Ta sprawa ciągnie się od 2005 roku, wtedy pojawił się pierwszy sygnał o nich. Zauważył je jeden ze studentów. Ten temat co pewien czas powraca, a macewy jak tam były, tak są - podkreśla Krajewski.

Jak przypomina, ulice, na których znajdowane są macewy, brukowane były jeszcze podczas niemieckiej okupacji. - To, że tkwią w tym miejscu do dzisiaj nie jest właściwe. Uważam że jeśli jest widoczny taki fragment nagrobka na ulicy, powinniśmy go wydobywać i przekazywać cmentarzowi żydowskiemu, a hebraista powinien próbować to odczytać - uważa.