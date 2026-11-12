Mężczyzna z nożem zatrzymany przy placu Wolności w Poznaniu
W środę w Poznaniu trwały Imieniny Ulicy Święty Marcin. Obchody związane ze Świętem Niepodległości odbywały się też przy placu Wolności. To tam przed godziną 17 policjanci zatrzymali mężczyznę z nożem.
- U zbiegu ulicy Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyła mężczyznę, który w ręce trzymał przedmiot przypominający nóż, niewielkich rozmiarów. Udała się za nim, powiadomiła innych policjantów w służbie - przekazał podinspektor Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Miał nóż i narkotyki
Mężczyzna wszedł na dziedziniec kamienicy przy Al. Marcinkowskiego. Tam został zatrzymany przez policjantów.
- Okoliczności, ale także intencje są badane przez policjantów. Mężczyzna posiadał przy sobie niewielki składany nóż i narkotyki. Zostanie przesłuchany na tę okoliczność - poinformował Paterski.
Jak dodał, nikt nie ucierpiał. - Nie mamy także zgłoszenia, aby komuś ten mężczyzna groził. Wyjaśniamy tą sytuację - przekazał.
Zatrzymany to Polak, mieszkaniec powiatu poznańskiego.