Poznań Mężczyzna z nożem zatrzymany przy placu Wolności w Poznaniu Filip Czekała |

Obchody Święta Niepodległości i Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: instagram.com @poznanmoment

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W środę w Poznaniu trwały Imieniny Ulicy Święty Marcin. Obchody związane ze Świętem Niepodległości odbywały się też przy placu Wolności. To tam przed godziną 17 policjanci zatrzymali mężczyznę z nożem.

- U zbiegu ulicy Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyła mężczyznę, który w ręce trzymał przedmiot przypominający nóż, niewielkich rozmiarów. Udała się za nim, powiadomiła innych policjantów w służbie - przekazał podinspektor Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Miał nóż i narkotyki

Mężczyzna wszedł na dziedziniec kamienicy przy Al. Marcinkowskiego. Tam został zatrzymany przez policjantów.

- Okoliczności, ale także intencje są badane przez policjantów. Mężczyzna posiadał przy sobie niewielki składany nóż i narkotyki. Zostanie przesłuchany na tę okoliczność - poinformował Paterski.

Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: instagram.com/@poznanmoment

Jak dodał, nikt nie ucierpiał. - Nie mamy także zgłoszenia, aby komuś ten mężczyzna groził. Wyjaśniamy tą sytuację - przekazał.

Zatrzymany to Polak, mieszkaniec powiatu poznańskiego.