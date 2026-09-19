Rolnik w środku miasta

Do domu rodziny Piętów dostaję się od ulicy Lechickiej, dawnej trasy Berlin-Warszawa. Kiedy ją wybudowano była na obrzeżach miasta. Dzisiaj czteropasmowa szosa znajduje się między dwoma osiedlami na północy Poznania.
Bramę otwiera 83-letnia pani Bożena. Przypominam jej, że pół wieku temu zaczęła się budowa osiedli z wielkiej płyty na Piątkowie, które otoczyły ich gospodarstwo. Dziś Piętowie są jak ostatni Mohikanie. Dookoła już nic - poza ich gospodarstwem - nie przypomina o tym, że była tu kiedyś wieś.
Pozostało 89% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wygląda codzienne życie rolnika w centrum dużego miasta.
Jak zmieniało się otoczenie gospodarstwa Piętów na przestrzeni dekad.
Jakie wyzwania wiążą się z prowadzeniem gospodarstwa w miejskim krajobrazie.
Jak rodzina Piętów reaguje na propozycje sprzedaży ziemi deweloperom.