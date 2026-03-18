Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Poznań dobrze płaci w spółkach. Ale nie chce zdradzać ile

Urząd Miasta Poznania
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
W czwartek komisja rewizyjna Rady Miasta Poznania ma się zająć zarobkami w miejskich spółkach. Ale posiedzenie utajniono. - To niezgodne z prawem - grzmi Amadeusz Smirnow z Razem i zapowiada blokowanie posiedzenia.

O sprawie utajnienia części posiedzenia, na której poruszany będzie wątek wynagrodzeń, poinformoiwała partia Razem. - Na poprzednim posiedzeniu komisji rewizyjnej część radnych wyrażała wątpliwości czy takie dane powinny być dostępne publicznie. Uzasadniano to tym, że część dotyczy spółek prawa handlowego i podchodzi to pod ochronę przed konkurencją. To bzdura, znacząca większość tych spółek miejskich nie ma konkurencji w zarządzaniu - mówi Amadeusz Smirnow z partii Razem, który nie kryje oburzenia zarobkami w spółkach komunalnych. - Są one skandalicznie wysokie, nierynkowe i zasadniczo to są po prostu łupy polityczne w Poznaniu. Tak to trzeba nazwać po imieniu - grzmi.

Partia Razem poinformowała o sprawie Sieć Obywatelską Watchdog Polska. "Trudno zrozumieć zamykanie obrad w sprawie wydatkowania publicznych pieniędzy i wynagrodzeń w spółkach komunalnych, które co do zasady są jawne. Jawność to nie dobra wola władzy. To obowiązek" - podkreśliła i zaapelowała o przywrócenie jawności drugiej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej. "W ocenie organizacji nie tylko brak jest podstaw prawnych do jej wyłączenia, ale także – ze względu na przedmiot obrad – jawność powinna być szczególnie chroniona" - napisali.

Członkowie poznańskich struktur partii Razem zapowiedzieli, że pojawią się na czwartkowym posiedzeniu. - Będziemy blokować posiedzenie komisji, jeśli nie odtajnią tego punktu. To jest niezgodne z prawem - mówi Smirnow.

"TOP 20 dla Poznania"

Wysokie zarobki w spólkach komunalnych oburzają opozycję. "Członkowie zarządów spółek miejskich Poznania są absolutnymi liderami wynagrodzeń. Pierwsza 20-tka wyłącznie dla Poznaniaków. Wynagrodzenia roczne członków zarządu spółek miejskich są średnio wyższe od odpowiedników w innych miastach o 130-400 tysięcy! I tu przebijamy nawet stawki warszawskie!" - pisał we wrześniu Zbigniew Czerwiński, szef klubu radnych PiS, po tym jak Rada Miasta Poznania na jego wniosek zwróciła się do prezydenta Poznania o przedstawienie szczegółowych informacji o wynagrodzeniach zarządów spółek komunalnych, w tym również w tych, w których zarządzający nie składają oświadczeń majątkowych.

"Prezydent Jacek Jaśkowiak zajęty polowaniem na Wiśniewskiego, zapomniał o uchwale Rady Miasta" - przekazał w styczniu. W lutym kontrolą wynagrodzeń zarządów spółek komunalnych zajęła się komisja rewizyjna, której Czerwiński przewodniczy. "Koalicji Obywatelskiej płaci prezesom poznańskich spółek komunalnych najwyższe wynagrodzenia a nie są to geniusze biznesu" - podkreśla Czerwiński.

Poznańscy półmilionerzy

Nie znamy zarobków członków zarządów miejskich spółek w poznaniu w 2025 roku poza jednym przypadkiem - Andrzeja Koniecznego, który po odwołaniu z funkcji prezesa Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (PTBS) musiał wypełnić oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wynika z niego, że w ubiegłym roku zarobił 809 875,61 zł. To o ponad 60 tysięcy złotych więcej niż zarobił rok wcześniej (743 205,65 zł).

W 2024 roku najlepiej zarabiała Justyna Litka prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich. Otrzymała 822 372,40 zł wynagrodzenia. Dziewięć innych osób zarabiało w miejskich spółkach w 2024 roku po ponad pół miliona złotych rocznie.

Najlepiej zarabiający w miejskich spółkach w Poznaniu w 2024 roku:
  • Justyna Litka, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 822 372,40 zł
  • Marcin Gołek, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 757 921,71 zł (dodatkowo zarobił 4500 zł za pracę w roli doradcy prezydenta w urzędzie oraz 11 220,51 zł za zasiadanie w radzie nadzorczych Wrocławskich Inwestycji)
  • Tomasz Płóciniczak, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich - 750 673,09 zł
  • Michał Prymas, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 781 971,44 zł
  • Szymon Błażek, członek zarządu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 755 624,55 zł
  • Krzysztof Dostatni, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 738 831,38 zł (dodatkowo 27 693 zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej)
  • Jerzy Zalwowski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 678 722, 71 zł
  • Marek Grzybowski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 672 832,08 zł
  • Marcin Małyszczyk, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 727 893,47 zł (kwota razem z zarobkami za zasiadanie w radzie nadzorczej Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi)
  • Patrycja Kalewska, członek zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów - 667 623,22 zł

Z tej listy płac "zszedł" w 2025 roku Marcin Gołek, który awansował na pierwszego zastępcę prezydenta Poznania.

W grudniu Jacek Jaśkowiak powiedział, że Marcin Gołek byłby dobrym prezydentem Poznania. "Uważam, że ma odpowiednie kompetencje i swoją pracą pokazał, że potrafi skutecznie realizować zadania. W mojej ocenie jest sprawny zarówno w zakresie zarządczym, jak i politycznym" - przekonywał.

Filip Czekała

"Informacja o tych 'tłustych kotach' powinna dotrzeć do Donalda Tuska"

Zdaniem jednego z radnych Koalicji Obywatelskiej, to właśnie on był powodem podniesienia wynagrodzeń w spółkach komunalnych. - Chodziło o to, żeby zaufany człowiek Jacka Jaśkowiaka, jego doradca miał lepszą pensję. I nawet nie miałbym nic przeciwko temu, ale to wykroczyło poza granicę zdrowego rozsądku. A skoro podwyższono zarobki w Poznańskich Inwestycjach Miejskich, to przy okazji się "udało się" na tej fali pozostałym spółkom. W efekcie w miejskich spółkach w Poznaniu te zarobki są wyższe niż w innych miastach w Polsce - mówi.

W KO mówią wprost: sprawa wynagrodzeń w miejskich spółkach uderza w wizerunek partii. - Informacja o tych "tłustych kotach" powinna dotrzeć do Donalda Tuska. Bo to jest skandal - mówi nam jedna z naszych rozmówczyń.

Źródło: Miasto Poznań
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Poznania

Udostępnij:
Czytaj także:
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

