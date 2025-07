16-latek miał zgwałcić 15-latkę. W hotelu podczas mistrzostw Polski w tenisie juniorów

Poznań Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Naszym wspólnym celem i obowiązkiem jest skuteczna ochrona dzieci i młodzieży uczestniczącej w imprezach sportowych, a bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Polskiego Związku Tenisowego.

Związek poinformował o "incydencie o potencjalnym charakterze karalnym", do którego miało dojść w Poznaniu podczas, rozgrywanych od 30 czerwca do 6 lipca, Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców do lat 16 w tenisie.

W Poznaniu odbywały się Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców do lat 16 w tenisie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Płaczącą dziewczynę miał zauważyć ojciec jednego z zawodników

Jak donosi "Rzeczpospolita", 16-letni reprezentant Mazowieckiego Związku Tenisowego miał zgwałcić 15-letnią koleżankę. "Miało do tego dojść w nocy w hotelu, w którym byli zakwaterowani zawodnicy" – czytamy w artykule.

Jak twierdzą informatorzy dziennika, sprawa wyszła na jaw następnego dnia, kiedy płaczącą dziewczynkę zobaczył na kortach ojciec jednego z zawodników. 15-latka miała mu powiedzieć, że została zgwałcona. Rodzic powiadomił trenera, a ten policję.

Policja: podejrzenie doprowadzenia do obcowania płciowego

Podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" że zawiadomienie trafiło do mundurowych 5 lipca i chodziło o podejrzenie "doprowadzenia do obcowania płciowego osoby małoletniej na terenie jednego z hoteli w Poznaniu". Podejrzewany 16-latek jeszcze tego samego dnia został zatrzymany.

– Przeprowadziliśmy oględziny osób oraz miejsca zdarzenia. Przesłuchaliśmy także świadków. Zabezpieczono ślady, odzież nieletnich oraz monitoring – powiedział rzecznik.

Związek tymczasowo pozbawił podejrzewanego licencji zawodnika

Jak natomiast wynika z oświadczenia Polskiego Związku Tenisowego, komisja dyscyplinarna tymczasowo pozbawiła domniemanego sprawcę licencji zawodnika.

"Czynności te mają charakter prewencyjny i nie przesądzają o winie zawodnika w rozumieniu przepisów prawa karnego ani dyscyplinarnego" – zaznacza związek.

Zarząd PZT postanowił w trybie pilnym przeanalizować procedury stosowane podczas zawodów tenisowych dzieci i młodzieży – "w celu wzmocnienia ochrony wszystkich uczestników turniejów".

Sprawę rozstrzygnie sąd, ministerstwo zapowiada kontrolę

Z artykułu "Rzeczpospolitej" wynika, że po 16-latka przyjechali rodzice, a sprawę będzie rozstrzygał sąd rodzinny i nieletnich w Mińsku Mazowieckim. Postępowanie ma się toczyć z wyłączeniem jawności.

Aleksandra Chalimoniuk, rzeczniczka Ministerstwa Sportu i Turystyki, informuje gazetę, że ministerstwo – niezależnie od postępowania sądowego – przeprowadzi kontrolę w PZT "w zakresie przyjęcia i stosowania procedur antyprzemocowych dotyczących dzieci".