Poznań Woda w części miasta nie nadaje się do użycia nawet po przegotowaniu Filip Czekała |

Piła w 2023 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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O skażeniu wody poinformował pilski sanepid. Dotyczy to mieszkańców ulic Sienkiewicza 29-57, Gnieźnieńskiej, Dembowskiego 3, 5, 7, 7A, 9, 9A, 11, 13 i 15, Trzcianeckiej 22-36, Brzozowej 41, Półwiejskiej 1-17 oraz Wiosny Ludów 65, 71 i 73 w Pile.

Nie pić, nie myć nią nawet blatów

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że przeprowadzone badania wody w strefie zaopatrzenia Piła wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w zakresie liczby bakterii grupy coli w ilości 29 jtk/100 ml oraz 62 jtk/100ml (wartość parametryczna wynosi 0jtk/100ml)" - podaje pilski sanepid.

Tym samym woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Nie należy wykorzystywać jej do celów konsumpcyjnych ani na potrzeby gospodarcze. Sanepid przestrzega przed jej piciem, wykorzystywaniem do przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw oraz owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz mycia zębów i kąpieli oraz produkcji żywności.

"Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (np. do mycia podłóg oraz spłukiwania toalet)" - czytamy w komunikacie Danuta Kmieciak, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Pile.

Podstawiono beczkowozy

W pięciu punktach w mieście zostały podstawione beczkowozy - na ulicach: Dembowskiego (w rejonie budynku liceum); Gnieźnieńskiej (w rejonie budynku nr 2); Trzcianeckiej (na skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską oraz na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza) i Sienkiewicza (w rejonie budynku nr 34).

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile poinformowały, że odcięto sieć wodociągową w rejonie występowania zanieczyszczenia. Prowadzona jest też dezynfekcja.

"Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję oraz zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej zapachu" - podaje sanepid.

Bakteria także pod Piłą

Problemy z wodą występują także w miescowosciach Cyk i Kotuń. Tam jednak stężenie bakterii coli jest znacznie niższe i woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia i płukania warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.