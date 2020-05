W tym mieście głosują już od rana. Nie na prezydenta RP, a na burmistrza

Mieszkańcy Obrzycka (k. Poznania) wybierają w niedzielę nowego burmistrza. To druga tura przedterminowych wyborów w tym mieście, pierwsza odbyła się 26 kwietnia. Jak przekazuje przewodniczący komisji obwodowej, głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń. - Tak naprawdę jedyne, co wydłuża głosowanie, to wymóg maksymalnie trzech osób w lokalu - mówi.