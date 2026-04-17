Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Poznań

Rękoczyny w restauracji. Wkracza prokuratura

Mężczyzna uderzył i zwyzywał nastolatkę. Policja przyjęła zawiadomienie
Źródło: TVN24
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak mężczyzna uderza młodą kobietę i krzyczy na nią. Sytuacji z restauracji w podpoznańskich Obornikach przyjrzy się prokuratura.

Kilka dni temu w interencie pojawiło się nagranie, na którym widać rękoczyny. Z opisu nagrania wynikało, że do tej sytuacji doszło w Obornikach, a poszkodowana jest praktykantką w jednym z lokali gastronomicznych.

- Na tym nagraniu pewien starszy mężczyzna bił 15-letnią dziewczynkę. W trakcie tego nagrania słychać także różnego rodzaju obelgi, a także groźby - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

15 kwietnia ojciec poszkodowanej nastolatki zgłosił się do komendy i złożył zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Policjanci przesłuchali mężczyznę oraz zabezpieczyli nagrania. - Po analizie sprawy policjanci uznali, że trzeba skierować wniosek do prokuratorów o analizę prawno-karną i ewentualnie o objęcie tej sprawy takim postępowaniem z urzędu - powiedział rzecznik wielkopolskiej policji.

Wniosek wpłynął do Prokuratury Rejonowej w Obornikach, a ta podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego.

Jakub Przybysz, rzecznik starosty obornickiego: Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca
Źródło: TVN24

"Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca"

Do sprawy odniosło się również Starostwo Powiatowe w Obornikach. Zapewniło, że szkoła, do której uczęszcza nastolatka, podjęła już pewne kroki. - Kilka godzin po tym jak w sieci pojawiło się to nagranie, zespół kryzysowy został zwołany i pochylił się nad tym, jakie kroki trzeba podjąć. Odbyło się spotkanie z uczennicą i jej rodzicami. Szkoła zaproponowała wsparcie psychologa. Z informacji, które na ten moment posiadam, to nie skorzystano z takiego wsparcia - powiedział TVN24 Jakub Przybysz, rzecznik starosty obornickiego.

Szkoła zaoferowała również znalezienie nowego miejsca praktyk, w którym mogłaby kontynuować naukę. - Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca i zasługuje na potępienie - dodał starosta.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

