Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Ukradł pieniądze z kościelnej skarbony. Wszystko nagrała kamera

Mężczyzna wszedł do kaplicy i zabrał pieniądze
Ukradł pieniądze z kościelnej skarbony
Źródło: KPP Ostrów Wielkopolski
Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego opublikowali nagranie, na którym widać kradzież pieniędzy ze skarbony w kaplicy. Ustalili już tożsamość mężczyzny i zatrzymali go.

22 października ze skarbony na datki w kaplicy w Nowych Skalmierzycach (Wielkopolska) zniknęło około tysiąc złotych. O kradzieży policję poinformował miejscowy ksiądz.

 - Nieznany wówczas sprawca otworzył zamek zabezpieczający skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie tysiąca złotych – poinformowała asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Mężczyzna wszedł do kaplicy i zabrał pieniądze
Mężczyzna wszedł do kaplicy i zabrał pieniądze
Źródło: KPP Ostrów Wielkopolski

Ustalenie przebiegu zdarzenia i tego, kto za nie odpowiada, ułatwiło nagranie z kamery monitoringu, która znajduje się w kaplicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego 31 października. - Okazał się nim mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Był już wcześniej dobrze znany policji. Odpowiadał za posiadanie substancji odurzających oraz za kradzież z włamaniem. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży – przekazała rzeczniczka.

Mężczyzna przyznał się do winy, nie tłumaczył w żaden sposób swojego zachowania.

Kradzież powyżej 800 złotych to przestępstwo.

Policjanci szybko ustalili, kto odpowiada za kradzież
Policjanci szybko ustalili, kto odpowiada za kradzież
Źródło: KPP Ostrów Wielkopolski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ostrów Wielkopolski

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski z apelem do Trumpa. "Musimy"
Świat
Ruiny kaplicy św. Jerzego w Goleniowie
Radni nazwali skwer, prokuratura o "rażącym naruszeniu prawa"
Szczecin
Żurek i Szłapka
To był "dopiero początek". "Państwo prawa wróciło"
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Kontrowersyjny plakat Marszu Polaków we Wrocławiu
Urzędnicy zawiadamiają prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków
Wrocław
To już 40 lat. O przeszczepie serca, który ratuje życie pacjentów
"Religa powiedział: będziemy tu robili wszystko". Jak przeszczep serca odmienił kardiochirurgię w Polsce?
Zdrowie
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
METEO
imageTitle
Gauff tym razem prawie bezbłędna. Paolini bez szans na awans
EUROSPORT
Sir David Beckham
Beckham z tytułem szlacheckim. "Zawsze powtarzałem, jak ważna jest monarchia"
Świat
imageTitle
Ten punkt przejdzie do historii PlusLigi
Najnowsze
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
WARSZAWA
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"
Katowice
Jarosław Kaczyński w sądzie
Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Burmistrz Murowanej Gośliny
Były burmistrz skazany za wykorzystywanie małoletniej pasierbicy 
Poznań
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
BIZNES
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
WARSZAWA
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach. Tu trzeba uważać
METEO
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
METEO
Bezdech senny - zdjęcie poglądowe
Uwaga na ten suplement. Długotrwałe przyjmowanie może szkodzić sercu
Zdrowie
Nowy Jork głosuje
Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"
Świat
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
WARSZAWA
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
BIZNES
Stacja paliw
Błąd na stacji paliw, "poszkodowanych 60 klientów"
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2229802713
Watykan z prośbą do wiernych: nazywanie tak Maryi nie jest właściwe
Świat
Szpital Ujastek w Krakowie
Ukryte kamery na oddziale noworodków. Szpital przegrał w sądzie
Kraków
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
WARSZAWA
praca domowa lekcje shutterstock_692420170
Minister edukacji zatrzymany za niedostarczenie uczniom podręczników
Świat
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzice dzieci ze wsi oburzeni po słowach burmistrza. Ten przeprasza
Olsztyn
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica