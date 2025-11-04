Ukradł pieniądze z kościelnej skarbony. Wszystko nagrała kamera

22 października ze skarbony na datki w kaplicy w Nowych Skalmierzycach (Wielkopolska) zniknęło około tysiąc złotych. O kradzieży policję poinformował miejscowy ksiądz.
- Nieznany wówczas sprawca otworzył zamek zabezpieczający skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie tysiąca złotych – poinformowała asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Ustalenie przebiegu zdarzenia i tego, kto za nie odpowiada, ułatwiło nagranie z kamery monitoringu, która znajduje się w kaplicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego 31 października. - Okazał się nim mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Był już wcześniej dobrze znany policji. Odpowiadał za posiadanie substancji odurzających oraz za kradzież z włamaniem. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży – przekazała rzeczniczka.
Mężczyzna przyznał się do winy, nie tłumaczył w żaden sposób swojego zachowania.
Kradzież powyżej 800 złotych to przestępstwo.
Autorka/Autor: aa/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Ostrów Wielkopolski