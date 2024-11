Na ulice Poznania wyjadą auta z kamerami. Będą sprawdzać, kto nie płaci za parkowanie

Podpisana już została umowa z firmą, która uruchomi ten system, zainstaluje urządzenia do skanowania numerów rejestracyjnych i oprogramowanie, które jest konieczne do sprawnego działania systemu. Jak poinformował Piotr Libicki, w ciągu czterech miesięcy ma on zacząć funkcjonować w mieście.

Musi złapać dwa razy

- System oparty będzie na dwóch przejazdach w ciągu kilku minut. Kamera skanuje tablice i jeśli okazuje się, że postój jest nieopłacony, bo na przykład kierowca jest dopiero przy parkomacie, to przy kolejnym skanowaniu po tych kilku minutach postój powinien już być opłacony. Jeżeli się okazuje, że nie jest, dopiero wtedy informacja jest przesyłana do wydziału parkowania - wyjaśnia zasadę działnia systemu Libicki.

Poznań nie będzie już zatrudniać nowych kontrolerów

Jak tłumaczy część kontrolerów będzie jeździła tymi samochodami, część przejdzie do zespołu, który będzie zajmował się obróbką danych, które będą spływały z samochodów do systemu i wystawianiem mandatów. - Nie planujemy teraz zmniejszać zespołu, ale na pewno nie będziemy przyjmować nowych pracowników. Siłą rzeczy ten zespół będzie nam sie zmniejszał, bo część pracowników będzie z czasem odchodzić na emeryturę - tłumaczy Libicki.

Sama strefa parkowania w Poznaniu ma podrożeć. Zmiana stawek zostanie poddana głosowaniu 3 grudnia na sesji rady miasta. Projekt zakłada, że cena za godzinę parkowania wzrośnie z 7 zł do 10 zł, za dwie z 7,40 zł do 12 zł, a za trzy godziny z 7,80 zł do 14 zł. Na niższe ceny mogą liczyć osoby płacące podatki w Poznaniu - będzie to 8, 9 i 9,90 zł.