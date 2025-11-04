Logo strona główna
Poznań

Były burmistrz skazany za wykorzystywanie małoletniej pasierbicy 

Burmistrz Murowanej Gośliny
Do zdarzenia doszło w Murowanej Goślinie
Źródło: Google Earth
Dariusz U., były burmistrz Murowanej Gośliny, został prawomocnie skazany za seksualne wykorzystywanie pasierbicy oraz znęcanie się nad nią i byłą żoną. Sąd wymierzył mu karę dwóch lat i czterech miesięcy więzienia. Sąd zakazał mu kontaktu z pokrzywdzoną i pracy z dziećmi.

Prokuratura oskarżyła byłego samorządowca o dwa czyny: seksualne wykorzystywanie małoletniej pasierbicy oraz znęcanie się nad nią i ówczesną żoną. Dariusz U. nie przyznaje się do winy.

Proces Dariusza U. ruszył przed poznańskim sądem rejonowym w 2024 roku. Ze względu na charakter zarzutów, toczył się z wyłączeniem jawności. W maju tego roku Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto wydał wyrok w sprawie i uznał byłego burmistrza za winnego seksualnego wykorzystywania pasierbicy, a także za winnego tego, że od początku 2018 roku do lipca 2019 roku znęcał się psychicznie nad ówczesną żoną i jej małoletnią córką.

Sąd wskazał, że używał wobec nich słów uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne i poniżające oraz groził uszkodzeniem ciała, pozbawieniem życia, wywiezieniem do lasu oraz do Ukrainy i pozbawieniem środków finansowych. Nakazywał im też opuścić miejsce zamieszkania oraz pobił byłą żonę.

Prawomocny wyrok

Sąd skazał Dariusza U. na dwa lata i cztery miesiące więzienia. Obciążył go także kosztami sądowymi. Wydając wyrok sąd orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną pasierbicą w jakiejkolwiek formie oraz zakazu zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów przez pięć lat. Uzasadnienie orzeczenia było niejawne.

Od wyroku sądu rejonowego apelacje złożyli prokurator i obrońca oskarżonego. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzia Aleksander Brzozowski, w tej sprawie zapadł już prawomocny wyrok.

- Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił ten wyrok tylko w ten sposób, że orzekł dodatkowo wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi na okres pięciu lat. Orzeczenie tego środka karnego było obowiązkowe, to umknęło sądowi rejonowego, więc sąd okręgowy tylko w tym zakresie ten wyrok zmienił. W pozostałym zakresie sąd utrzymał zaskarżony wyrok w mocy – powiedział sędzia.

Dodał, że orzeczenie jest już prawomocne. Oznacza to, że oskarżony zostanie doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary.

- Akta wrócą teraz do sądu rejonowego i ten sąd musi sporządzić dokumentację osadzeniową, następnie zwróci się do policji o doprowadzenie oskarżonego do zakładu karnego celem odbycia kary – powiedział.

Przed poznańskim sądem rejonowym toczy się inny proces byłego samorządowca. Wraz z byłym burmistrzem na ławie oskarżonych zasiada 10 osób, w tym urzędnicy i przedsiębiorcy.

24 zarzuty dla byłego burmistrza

Dariusz U. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w styczniu 2022 r. W akcie oskarżenia zarzucono mu popełnienie łącznie 24 przestępstw, w tym m.in. przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020–2022. W tej sprawie grozi mu do 10 lat więzienia.

U. był burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło wówczas ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.

Dariusz U. zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza po tym, jak w styczniu 2023 roku poznański sąd skazał go za znieważanie funkcjonariusza CBA oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej. Samorządowcowi wymierzono grzywnę. Sprawa dotyczyła zachowania Dariusza U. w czasie jego zatrzymania przez agentów CBA w 2022 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Uwaga! TVN

