Poznań Nie żyje 18-latka, czworo młodych ludzi w szpitalu Oprac. Mateusz Czajka |

18-latka zmarła w szpitalu Źródło wideo: Policja Leszno Źródło zdj. gł.: Policja Leszno

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Do wypadku doszło w sobotę na drodze wojewódzkiej 309 w powiecie leszczyńskim. Jak przekazał nam kpt. Dominik Wels, zastępca miejscowej komendy straży pożarnej, zgłoszenie do służb wpłynęło tuż przed godziną 22. Policja poinformowała, że w wypadku brało udział pięć osób, z których najmłodsza miała 18 lat, a najstarsza 25.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą 19-latek z gminy Rydzyna, jadąc drogą wojewódzką 309 od strony Leszna i skręcając w lewo w kierunku Rydzyny w ulicę Wolności, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda, którym kierował 25-latek z gminy Rydzyna, w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia samochodów" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Miejskiej Policji w Lesznie.

Jedna osoba zginęła, a cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Leszno

18-latka zmarła w szpitalu

W Hondzie jako pasażerowie siedziały trzy osoby w wieku 18 i 19 lat. Wszyscy uczestnicy wypadku - zarówno kierowcy, jak i pasażerowie - trafili do szpitali. Niestety w szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.

Wspomniane przez policję skrzyżowanie, gdzie doszło do wypadku, znajduje się obok zbiornika wodnego w miejscowości Dąbcze - tuż przed samą Rydzyną

Jedna osoba zginęła, a cztery są ranne Źródło zdjęcia: Policja Leszno

Źródło: Google Maps