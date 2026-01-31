Młody koziołek pobiegł prosto do radiowozu

Jarocin (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

W piątek, 30 stycznia policjanci dostali nietypowe zgłoszenie od mieszkańców Kretkowa o młodym koziołku błąkającym się po miejscowości. Zwierzę miało wyglądać na zagubione, lecz było wyjątkowo ufne wobec ludzi.

"Gdy policjanci dotarli na miejsce, zauważyli koziołka idącego ulicą. Na widok zatrzymującego się radiowozu koziołek podbiegł do auta i nie wykazywał żadnego lęku. Za jednym z naszych (policjantów-red.) szedł krok w krok" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie.

Policjanci zaopiekowali się zagubionym koziołkiem Źródło: KPP w Jarocinie

Trafił do ośrodka

Policjanci skontaktowali się z leśniczym, zapadła decyzja o konieczności otoczenia zwierzęcia opieką.

Maluch trafił do ośrodka zajmującego się opieką nad zwierzętami żyjącymi w naturalnym środowisku.

