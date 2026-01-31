Logo strona główna
Młody koziołek pobiegł prosto do radiowozu

Koziolek
Jarocin (Wielkopolska)
Źródło: Google Earth
Policjanci interweniowali po zgłoszeniu o młodym, zagubionym koziołku, który błąkał się po Kretkowie (Wielkopolskie) i nie bał się ludzi. Zwierzę trafiło pod opiekę specjalistów.

W piątek, 30 stycznia policjanci dostali nietypowe zgłoszenie od mieszkańców Kretkowa o młodym koziołku błąkającym się po miejscowości. Zwierzę miało wyglądać na zagubione, lecz było wyjątkowo ufne wobec ludzi.

"Gdy policjanci dotarli na miejsce, zauważyli koziołka idącego ulicą. Na widok zatrzymującego się radiowozu koziołek podbiegł do auta i nie wykazywał żadnego lęku. Za jednym z naszych (policjantów-red.) szedł krok w krok" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie.

Policjanci zaopiekowali się zagubionym koziołkiem
Policjanci zaopiekowali się zagubionym koziołkiem
Źródło: KPP w Jarocinie

Trafił do ośrodka

Policjanci skontaktowali się z leśniczym, zapadła decyzja o konieczności otoczenia zwierzęcia opieką.

Maluch trafił do ośrodka zajmującego się opieką nad zwierzętami żyjącymi w naturalnym środowisku.

pc

pc
Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jarocinie

Wielkopolskazwierzęta
