Jechał rowerem po autostradzie. Dostawca jedzenia ukarany mandatem

O sprawie jako pierwszy poinformował epoznan.pl. Czytelnik portalu zrobił zdjęcie i wysłał informację o tym, że na autostradzie A2 zauważył rowerzystę.
Na zdjęciu widzimy mężczyznę z plecakiem, w którym miał jedzenie na dowóz. Poruszał się wąskim pasem za linią ciągłą - między jezdnią a barierkami. Czytelnik portalu epoznan.pl zauważył go wczoraj o godz. 18 na wysokości miejscowości Komorniki.
Był trzeźwy
- Rowerzysta został zatrzymany przez policję. Był między Komornikami a Węzłem Zachód - informuje w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Rowerzystą okazał się 30-letni obywatel Nigerii. Był trzeźwy.
- Został ukarany mandatem w wysokości 250 zł - zaznacza policjantka.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Czytelnik epoznan.pl