Jechał rowerem po autostradzie. Dostawca jedzenia ukarany mandatem

Rowerzysta został zauważony na wysokości miejscowości Komorniki (Wielkopolskie). Źródło: Google Earth

O sprawie jako pierwszy poinformował epoznan.pl. Czytelnik portalu zrobił zdjęcie i wysłał informację o tym, że na autostradzie A2 zauważył rowerzystę.

Na zdjęciu widzimy mężczyznę z plecakiem, w którym miał jedzenie na dowóz. Poruszał się wąskim pasem za linią ciągłą - między jezdnią a barierkami. Czytelnik portalu epoznan.pl zauważył go wczoraj o godz. 18 na wysokości miejscowości Komorniki.

Jechał rowerem po autostradzie Źródło: Czytelnik epoznan.pl

Był trzeźwy

- Rowerzysta został zatrzymany przez policję. Był między Komornikami a Węzłem Zachód - informuje w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Rowerzystą okazał się 30-letni obywatel Nigerii. Był trzeźwy.

- Został ukarany mandatem w wysokości 250 zł - zaznacza policjantka.

