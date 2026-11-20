Poznań Nagle zjechała na przeciwległy pas. Nie żyje 12-letni chłopiec Rafał Molenda |

12-latek zginął w zderzeniu z ciężarówką Źródło wideo: PSP w Grodzisku Wielkopolskim Źródło zdj. gł.: KP PSP Grodzisk

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Do wypadku doszło w piątek około godz. 11.50. Osobowoą Kią podróżowała 36-letnia mieszkanka powiatu grodziskiego wraz z 12-letnim synem. Policjanci wstępnie ustalili, że samochód osobowy znalazł się na przeciwległym pasie.

- Z nieznanych na ten moment przyczyn kobieta zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z samochodem ciężarowym marki Volvo - poinformował Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Ratownikom nie udało się uratować życia chłopca. 36-latkę przewieziono do szpitala. Kierowca ciężarówki oraz podróżująca z nim pasażerka nie odnieśli obrażeń.

- Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Droga wojewódzka nr 308 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury - powiedział Karol Płóciniczak.

Śledczy będą ustalać między innymi, dlaczego samochód 36-latki zjechał na przeciwległy pas ruchu.