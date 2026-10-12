Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Śmiertelny strzał z policyjnej broni. Ruszył ponowny proces

Adam miał 21 lat, został śmiertelnie postrzelony z policyjnej broni
Biegli stwierdzili, że Adam został postrzelony w plecy. Strzał padł z bardzo bliska
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: TVN24 Łódź
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Kaliszu (Wielkopolskie) rozpoczął się ponowny proces policjanta, który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Prokuratura oskarżyła go o nieumyślne spowodowanie śmierci. W pierwszym procesie kaliski sąd skazał funkcjonariusza na trzy lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i przekroczenie uprawnień. Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił ten wyrok.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 14 listopada 2019 r. Na jednym z osiedli w Koninie patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków, którzy spotkali się, by wymienić się elementami do e-papierosów. Najstarszy z nich - Adam C. - na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. W pościg za nim ruszył policjant Sławomir L. Kilkaset metrów dalej, przy wejściu na plac zabaw, padł strzał. Przeprowadzona później sekcja zwłok wykazała na ciele Adama C. ranę postrzałową na wysokości serca. 21-latek mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu.

Oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci

Pierwsza rozprawa ponownego procesu rozpoczęła się w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Na ławie oskarżonych zasiadł Sławomir L. Prokuratura oskarżyła go o nieumyślne spowodowanie śmierci poprzez niewłaściwe posługiwanie się bronią służbową.

- W trakcie pościgu wyjął służbową broń palną Walter P99 i przeładował ją. Następnie podczas próby zatrzymania, pochwycenia uciekającego, doszło do przypadkowego wystrzału od tyłu do przodu - stwierdził w poniedziałek prokurator Wojciech Zimoń.

Nie pracuje już w policji

Sławomir L. nie pracuje już w policji. W sądzie odpowiada z wolnej stopy. W poniedziałek nie przyznał się do winy; podtrzymał dotychczasowe wyjaśnienia i zgodził się na odpowiadanie jedynie na pytania sądu oraz obrońcy.

Sąd odczytał między innymi jego wyjaśnienia z procesu przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Policjant opisał wtedy, że 21-latek w pewnym momencie podczas pościgu przewrócił się. Funkcjonariusz miał go złapać lewą ręką za bark. Adam C. miał trzymać w ręku nożyczki.

- Wykonał ruch, którym jednocześnie wstawał i odwracał się, a prawa ręka, w której trzymał ostrze, znalazła się w bliskiej okolicy mojego tułowia. Był to ruch dynamiczny. Wtedy postanowiłem oddać strzał w kierunku nóg Adama C. - opisał zdarzenie Sławomir L. Dodał, że był to strzał celowy.

Wniosek ojca Adama C.

Reprezentujący ojca Adama C. mecenas Zbigniew Krüger zawnioskował w poniedziałek do sądu o wyznaczenie pięcioosobowego składu. Zdaniem pełnomocnika podtrzymane przez oskarżonego wyjaśnienia wskazują, że działał z zamiarem bezpośrednim oddania strzału i co najmniej z zamiarem ewentualnym zabicia. Wskazał, że akt oskarżenia przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń, czyli przypadkowe oddanie strzału.

Z wnioskiem nie zgodziła się prokuratura. 

- Nie zachodzą żadne okoliczności, które wymagałyby zmiany percepcji aż w takim zakresie, żeby powiększać skład - ocenił prokurator Zimoń.

Przeciwko wnioskowi opowiedziała się również obrona. Zdaniem mecenasa Michała Wójcika oskarżyciel posiłkowy od początku procesu forsował wersję zabójstwa z zamiarem ewentualnym. 

- Użycie broni, jej cel, to nie odebranie życia, ale też przypadki, które mówią o tym, kiedy tej broni możemy użyć, uwzględniają odparcie bezprawnego zamachu na życie i zdrowie bądź czynności zmierzających do takiego zamachu, także w wyniku pościgu za taką osobą - wskazał Sławomir L.

60 dni dla biegłych

Sędzia Dorota Wojtkowiak-Mielicka poinformowała, że podczas ponownego procesu sąd dopuści protokoły przesłuchań świadków z pierwszego postępowania; jednocześnie uwzględnione zostanie wskazanie sądu apelacyjnego o przesłuchaniu biegłych z zakresu między innymi medycyny sądowej, balistyki i zasad interwencji policyjnych. Podczas ponownego procesu biegli będą mieli określić, czy po zapoznaniu się z opiniami pozostałych ekspertów podtrzymują swoje stanowiska między innymi w sprawie umiejscowienia ran wylotowych i wlotowych, powstania ran w wyniku przyłożenia broni lub oddania strzału z oddali czy zachowania oskarżonego zgodnie z zasadami prowadzenia interwencji policyjnej.

Na zapoznanie się z dokumentacją i określenie swoich stanowisk biegli będą mieli 60 dni. Po tym czasie sąd rozpozna również wnioski dotyczące pięcioosobowego składu.

Ojciec Adama C. ocenił w poniedziałek, że wyjaśnienia Sławomira L. to "próba zmylenia".

- Gdyby zrobił to zwykły człowiek, trafiłby do aresztu. Dla mnie dziwne jest to, że ten człowiek cały czas biega sobie na wolności - dodał Artur Czerniejewski.

Obrońca byłego policjanta odmówił w poniedziałek komentarza.

Pierwszy wyrok uchylony

Śledztwo w sprawie wydarzeń z 2019 roku trwało dwa lata. W pierwszym procesie kaliski sąd skazał funkcjonariusza na trzy lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i przekroczenie uprawnień; policjant otrzymał ponadto sześcioletni zakaz wykonywania zawodu. Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił ten wyrok i nakazał powtórzenie procesu. Jak wskazał sąd, naruszone zostało prawo oskarżonego do obrony poprzez nieprzesłuchanie biegłych. Ich opinie były sprzeczne w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy śmiertelny strzał oddany został w klatkę piersiową, czy plecy Adama C.

Źródło: PAP/tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KaliszWyroki sądowe w PolscePolicja
Czytaj także:
imageTitle
Hurkacz na wznoszącej. Ten element robi różnicę
EUROSPORT
imageTitle
Sfrustrowany Alcaraz sensacyjnie za burtą. "Tak nie da się grać"
EUROSPORT
imageTitle
Starcie potentatów w Manchesterze. Jakie mecze w tej kolejce Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
Apteka
Partie popularnego leku wycofane
BIZNES
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Miał nóż, policjanci użyli służbowej broni. 41-latek zmarł, sprawę bada prokuratura
Kraków
Akcja ratunkowa w okolicach Urzulei na Sardynii
Osuwisko zablokowało wyjście z jaskini. Mężczyzna utknął w środku
METEO
Atak w szkole w Francji
Atak w szkole we Francji. Padły strzały
Świat
Żołnierze piechoty morskiej USA podczas ćwiczeń na Okinawie
"Proszę, wyjedźcie". Część mieszkańców wyspy ma dość amerykańskiego wojska
Świat
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
WARSZAWA
MIŃSK MAZOWIECKI ZAMKNIĘTE SZKOŁY PATROLE POLICJI
Zamieszczali filmy i grozili. Kolejni nastolatkowie z zarzutami
Lublin
Donald Tusk
Narada u premiera. Tusk o kolejnych zatrzymaniach
Polska
Taśma policyjna
Cios nożem w kolano. Kobieta nie żyje, zarzut dla jej męża
Wrocław
Jechał hulajnogą po S7
Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej. Szuka go policja
Kraków
shutterstock_1683415876
Od czego zależy reakcja na szczepionkę? Naukowcy wskazali możliwy powód
Zdrowie
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Chcą ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Prezydent ostrzega
BIZNES
SRK zabroniło wstępu na należący do niej teren hałdy
Osiedle przysypane grubą warstwą pyłu. Obok trująca góra pełna metali ciężkich i benzoapirenu
Mateusz Czajka
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
WARSZAWA
Donald Tusk i premier Norwegii Jonas Gahr Store
Polska i Norwegia zacieśniają współpracę. "Z nikim nie zbliżyliśmy się tak bardzo"
Polska
Kolizja na DK 81
Chciał skręcić, inny kierowca nie zahamował. Nagranie
Katowice
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich na Warsaw Security Forum
"Strategia zwycięstwa" NATO. "Jesteśmy gotowi"
Polska
Papież Leon XIV
Zmiana w płucu papieża. Watykan podał nowe informacje
Świat
Kobieta z telefonem
Telefon może uratować życie
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Awantura w mieszkaniu. Zaatakował kobietę i dwóch policjantów
Rzeszów
Kobieta wjechała w przystanek tramwajowy i uciekła
Staranowała przystanek, zostawiła rozbite auto i uciekła
Poznań
Donald Tusk
Tusk skomentował wybory w Krakowie. Wspomniał o metrze
WYBORY W KRAKOWIE
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
WARSZAWA
Pędził 192 kmh na S10, mimo że nie miał uprawnień do kierowania
O 100 kilometrów na godzinę za szybko i bez prawa jazdy
Szczecin
Russell Brand
Rusza proces słynnego aktora. Jest oskarżony o gwałty i napaści seksualne 
Świat
Uciekając przed pościgiem zatrzymała się na płocie
Uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut, uciekała przed policją. Zarzuty i areszt dla 59-latki
Kraków
Pijany kierowca potrącił 10-latka na hulajnodze
Spowodował kolizję i odjechał, później potrącił 11-letniego chłopca
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica