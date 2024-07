Napisy nawołujące do zabicia Donalda Tuska i Adama Bodnara zostały wykonane na popularnej ścieżce pieszo-rowerowej w Kaliszu - poinformowała w niedzielę policja, która pod nadzorem prokuratury wszczęła czynności wyjaśniające.

Napisy pojawiły się na kaliskiej ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Prosny na odcinku do Aquaparku. Hasła wymalowane farbą w sprayu nawołują do zabicia Donalda Tuska i Adama Bodnara . Są też napisy wymierzone w środowisko LGBT +.

Dodała, że o dalszym losie sprawy zdecyduje prokurator. - To można potraktować jako groźbę karalną, za co grozi do trzech lat więzienia - dodała Jaworska-Wojnicz.