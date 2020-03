Ciało ojca ukrył w piwnicy i pobierał za niego zasiłek

Ciało leżeć miało tam od świąt

Mieszkanie, do którego przypisana była piwnica, zajmował 28-letni mężczyzna. - Decyzją prokuratora został zatrzymany do wyjaśnienia okoliczności - wyjaśnia Małgorzata Rezulak-Kustosz, prokurator rejonowy w Gnieźnie. Wyjaśnił, że jego ojciec zamieszkał z nim w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, po tym, jak został wypisany ze szpitala. Do zgonu jego ojca miało dojść przed świętami Bożego Narodzenia. Trzy dni po śmierci mężczyzny 28-latek miał przenieść jego zwłoki do piwnicy i tam je ukryć. - W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że pobierał w okresie stycznia i lutego tego roku zasiłek przyznany ojcu - tłumaczy Rezulak-Kustosz.