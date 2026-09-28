Poznań "To nie był zwykły wypadek". Nie żyje 35-latek, potrącił go własny brat Filip Czekała |

Borówiec. Potrącenie trzech osób. Nie żyje brat kierowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: facebook.com/WIESCIZOKOLICY

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 13. Ze zgłoszenia, jakie odebrali policjanci, wynikało, że doszło do potrącenia trzech osób przez kierującego pojazdem marki Opel Insignia, który odjechał z miejsca zdarzenia. Wszystko działo się na pograniczu dwóch podpoznańskich miejscowości - Dachowej i Borówca.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy potrącone osoby zostały przetransportowane do szpitala. Stan jednej z nich określany był jako ciężki.

Zatrzymali kierowcę, nabrali podejrzeń

Część policjantów pracowała na miejscu zdarzenia, inni zajęli się poszukiwaniami kierowcy. Krótko po zdarzeniu udało im się ustalić jego tożsamość i zatrzymać. To 39-latek.

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Funkcjonariusze prowadzący czynności w miejscu, w którym doszło do potrącenia trzech mężczyzn, szybko doszli do kluczowego wniosku. - W naszej ocenie to nie był zwykły wypadek. Będziemy to wyjaśniać - powiedział młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

35-latek zmarł w szpitalu

We wtorek poinformował on o najnowszych ustaleniach policji. Najważniejsza - najciężej ranny mężczyzna zmarł w szpitalu.

- Okazało się, że jest to 35-letni brat kierowcy Opla - przekazał Borowiak.

Policja zatrzymała kierowcę Źródło zdjęcia: facebook.com/WIESCIZOKOLICY

Jak poinformował, część osób uczestniczących w sprawie była notowana wcześniej przez policję za udział w napadach i w zorganizowanej grupie przestępczej. Na miejscu zdarzenia pracowali operacyjni i kryminalni. Funkcjonariusze zabezpieczyli kije baseballowe i pałki.

Czekają na wyniki sekcji

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej. - Wyjaśniane są okoliczności sprawy i odtwarzany jest dokładny przebieg zdarzenia - przekazał Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

O godzinie 9.30 rozpoczęła się sekcja zwłok 35-latka. - Jej wynik będzie miał istotny wpływ na dalsze działania i decyzje prokuratora - poinformował Wawrzyniak.

Policjanci podejrzewają, że mogło dojść do sprzeczki między uczestnikami zdarzenia, nie wykluczają również wątku porachunków. - Jesteśmy przekonani, że kierowca Opla działał w sposób świadomy. Wszystko w tej chwili wyjaśniamy - powiedział Borowiak.

Jak dodał, najważniejsze, że został on zatrzymany i przesłuchiwani są świadkowie.

Za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym 39-latkowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jesli śledczy uznają, że było to zabójstwo - nawet dożywocie.