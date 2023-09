Ratownicy zostali pobici podczas udzielania pomocy. Trafili do szpitala

Ratownicy z Wielkopolski zostali wezwani do osoby z urazem nogi. Gdy udzielali pomocy poszkodowanemu, zaatakował ich mężczyzna pod wpływem alkoholu. Jednego z medyków uderzył w głowę, a drugiemu zniszczył ubranie.

Do ataku na ratowników doszło w czwartek rano w Babkach pod Poznaniem (woj. wielkopolskie). Informację zamieszczoną w mediach społecznościowych potwierdził Robert Judek, rzecznik wielkopolskich ratowników medycznych.

Jak przekazał rzecznik, ratownicy zostali wezwani do mężczyzny z urazem nogi. - Po zaopatrzeniu rany i przetransportowaniu pacjenta do ambulansu doszło do ataku fizycznego na ratowników. Mężczyzna, który był mocno pobudzony, pod wpływem alkoholu, uderzył kilkakrotnie jednego z ratowników w głowę, a drugiemu zniszczył ubranie – relacjonował Judek.