Zniszczyli i okradli robakomat, nagrała ich kamera. Teraz szukają ich policjanci

Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak do maszyny z wędkarskimi akcesoriami podchodzi trzech mężczyzn. Najpierw oglądają ją z różnych stron, zaglądają do środka, a potem zaczynają nią bujać, szarpać i przechylać. Wreszcie - co widać na nagraniu - wyrwali automat z podłoża. Wtedy zawartość maszyny spadła do dolnej komory skąd mężczyźni wyciągnęli łup i odeszli.