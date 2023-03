W Bałtyku pojawił się wieloryb. Nagrał go pracownik platformy wiertniczej

- Wyszliśmy na pokład, by wykonać dzienne prace – relacjonuje dla portalu gdynia.pl Marcin Grabowski. – W pewnej chwili usłyszałem odgłos wypuszczania powietrza, więc zaczęliśmy się z kolegami rozglądać. Wtedy zauważaliśmy płynącego nieopodal nas wieloryba. Wydaje mi się, że to grindwal, mniejszy osobnik, może młody. W Bałtyku nigdy wcześniej nie widziałem wieloryba, więc tym bardziej było to dla nas wszystkich ogromne zaskoczenie – dodaje mężczyzna.

Wieloryb w Bałtyku. "Wszyscy byliśmy zdumieni"

Jak mówi, zwierzę wynurzyło się z wody kilkukrotnie, po czym odpłynęło. W tym czasie pan Marcin zdążył nagrać je swoim telefonem. "Co on tu robi?" - słychać na nagraniu zaskoczonych jego widokiem świadków

Pracownicy Akwarium Gdyńskiego potwierdzają, że to wieloryb

Nagranie zobaczyli pracownicy Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. - Potwierdzam, to wieloryb – powiedziała po obejrzeniu filmu Grażyna Niedoszytko z Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB cytowana przez miejski portal. - Ciężko nam na 100 procent potwierdzić, że grindwal. Wieloryby wpływające do Bałtyku to zjawisko, z którym się coraz częściej spotykamy. Z jednej strony to skutek zmieniającego się klimatu, a z drugiej to też efekt tego, że każdy z nas nosi teraz przy sobie telefon z kamerą i mamy możliwość pokazywania takich sytuacji całemu światu w ciągu sekundy – podkreśliła Niedoszytko.