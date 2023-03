Od ośmiu dni kilka tysięcy mieszkańców nie może korzystać z wody. Dzieci uczą się zdalnie, zamknięto pływalnię

Osiem dni od wykrycia bakterii w części systemu zaopatrującego Wejherowo (woj. pomorskie) woda wciąż nie nadaje się do spożycia i celów gospodarczych. Z tego powodu zamknięto pływalnię, a uczniowie Powiatowego Zespół Szkół nr 3, byli zmuszeni przejść na tryb zdalny. Bez dostępu do bieżącej wody nadal jest około pięć tysięcy mieszkańców.

Oznacza to, że woda w części wodociągu publicznego w Wejherowie nadal nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych. Nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Ograniczeniem w korzystaniu z wody do celów spożywczych nadal objętych jest około pięć tysięcy mieszkańców.