Czołowe zderzenie samochodów. Siedem osób poszkodowanych

Prokuratura Rejonowa w Zamościu skierowała do sądu skargę na jeden z punktów regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście. Chodzi o sprawę wyprowadzania psów. Według przepisu przyjętego przez radnych, jeśli spacer z czworonogiem odbywa się na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku, zwierzę musi być na smyczy. A jeśli należy do rasy uznanej za agresywną - to również w kagańcu. Prokuratura twierdzi, że od tej reguły powinny być wyjątki, co budzi sprzeciw miejskiej rady. Chce ona oddalenia skargi.