Ukrył się w garderobie, zdradził go ciepły obiad na stole

Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali 34-latka, który jest podejrzany o to, że w poniedziałek 21 listopada, przez balkonowe drzwi włamał się do jednego z mieszkań przy ul. Polnej w Toruniu. Zginęły dwa laptopy, komputer stacjonarny, odzież i drobne wyposażenie. Policjanci bardzo szybko ustalili jakim samochodem porusza się potencjalny włamywacz i dwa dni później pojawili się przed jego drzwiami.

Miał na koncie podobne przestępstwa

Był już wcześniej karany za tego typu przestępstwa, więc będzie odpowiadał jako recydywista. Prokurator zdecydował, by do zakończenia postępowania objąć go policyjnym dozorem. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia.