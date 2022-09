Rozstawią specjalne namioty dla osób w kryzysie bezdomności. "Chcemy je chronić przed zimnem"

Do kogo trafią?

- Bezdomni nie znikną z naszej przestrzeni, a nam zależy na tym, by ochronić ich przed zimnem. W Toruniu działa noclegownia, z której każdy może skorzystać, ale nie wszyscy chcą. To wszystko zależy od człowieka. Nie oceniamy przyczyn bezdomności, i to czy ktoś jest trzeźwy czy nie. Dla nas jest zawsze człowiekiem, któremu trzeba pomóc - podkreśla społecznik.

Utrzymują ciepło

Namioty są wykonane z pianki oraz folii aluminiowej. - Działa to trochę na zasadzie termosu do kawy czy herbaty. Po zamknięciu namiotu, ciepło jest w nim utrzymywane. Do -15 stopni można w nim spokojnie przebywać - tłumaczy torunianin. - Z tego, co wiem, to w Polsce jeszcze czegoś takiego nie było. Będzie to na pewno coś nowego. Jeśli się tego nie sprawdzi, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, czy w naszym kraju są ku temu odpowiednie warunki - kończy Michał Piszczek.