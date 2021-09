Najpierw połamał krzyż, potem uderzył księdza. Policja zatrzymała pijanego mężczyznę

33-letni mężczyzna w jednym z kościołów w Szczecinie najpierw zdewastował przedsionek, a potem uderzył kapłana. Duchowny trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany. Był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w środowy poranek w kościele pod wezwaniem św. Józefa przy ulicy Połabskiej na szczecińskich Pomorzanach. Jak przekazała nam młodsza aspirant Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, do świątyni wszedł młody mężczyzna. W ręku trzymał butelkę z piwem. Zatrzymał się w przedsionku, bo drzwi do nawy głównej były zamknięte.