Łukasz Berezak, słynny wolontariusz WOŚP okradziony. Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kradzież przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego Łukasza Berezaka. Mimo choroby 19-latek co roku kwestuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wskazywał w mediach społecznościowych, dzięki skradzionej części "chociaż trochę mógł samodzielnie funkcjonować".

Mieszkający w Szczecinie Łukasz Berezak to jeden z najsłynniejszych wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 19-latek, choć sam nie może wstać z wózka inwalidzkiego, od lat zbiera pieniądze podczas finałów WOŚP. W poniedziałek rodzina Łukasza poinformowała policję o tym, że z jego wózka zniknęła elektryczna przystawka, bez której nie można się przemieszczać.

Łukasz Berezak o kradzieży

Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie poinformowała TVN24 we wtorek po południu, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież elementu wózka. Dodała, że to 36-letni mieszkaniec Szczecina. Gembala przekazała, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary za inne przestępstwo.