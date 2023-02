Zauważył, że na budowie leży nieprzytomny mężczyzna. Wezwał pomoc i próbował go reanimować

czytaj dalej

Do nowego megawięzienia w Salwadorze, zbudowanego dla ponad 40 tysięcy skazanych, przybyli pierwsi więźniowie. W weekend Internet obiegły zdjęcia z transportu do największego zakładu karnego obu Ameryk. Obrońcy praw człowieka alarmują, że wielu z osadzonych jest niewinnych, a w salwadorskich więzieniach niejednokrotnie dochodzi do przypadków śmierci.