Pomylił policjantów z klientami i zaproponował im woreczek z marihuaną

Policjanci z Gdyni zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który wcześniej im zaproponował narkotyki. Zaskoczony swoim błędem diler sam przekazał im resztę narkotyków, akcesoria do pakowania suszu i gotówkę, którą miał zarobić na sprzedaży zakazanej substancji. Teraz grozi mu 10 lat więzienia.

Młodsza aspirant Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazała nam, że do bardzo nietypowego zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy gdańskiej komendy doszło 4 marca podczas patrolowania ulic Gdyni.

Ułatwił pracę policjantom

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mieli informacje, że 22-letni gdynianin związany ze środowiskiem pseudokibiców, zajmuje się handlem narkotykami. Chcąc to potwierdzić, udali się w miejsce, w którym przebywał.

Okazało się, że zadanie mundurowych nie było trudne do wykonania, a ułatwił im to sam 22-latek. Gdy zobaczył funkcjonariuszy, ten sam zaoferował im woreczek z zawartością suszu roślinnego, biorąc ich ze swoich klientów.

– 22-latek w momencie poinformowania go, że ma do czynienia z policjantami, był zaskoczony i od razu przekazał im posiadane substancje. Funkcjonariusze pojechali z mężczyzną do jego mieszkania, w którym również zabezpieczyli worek z zawartością blisko 220 gramów marihuany, wagę elektroniczną oraz woreczki strunowe, ponadto gotówkę w kwocie blisko 2,3 tysiące złotych – relacjonuje policjantka.