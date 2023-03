"Sytuacja wielu hospicjów w Polsce jest dramatyczna"

- Wzrost kosztów widzimy najbardziej w bieżących opłatach. Za energię, za gaz, za wyżywienie, za wodę, a przede wszystkim za środki medyczne. To wszystko wzrosło od 20 do 70 procent, jak porównujemy rok do roku. Dostaniemy o 12 procent więcej. To cieszy, ale nie jest to coś, co pozwoli nam spać spokojnie. Sytuacja wielu hospicjów w Polsce jest wręcz dramatyczna. My jesteśmy w dużym mieście, w Gdańsku, od dawna uczymy się szukać pieniędzy, a i tak jest najgorzej od lat - mówi.