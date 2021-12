Dziewięciomiesięczna Blanka była maltretowana, w końcu zmarła. Matka i jej partner staną przed sądem

Śledztwo w sprawie zabójstwa dziewięciomiesięcznej Blanki z Olecka prowadziła Prokuratura Regionalna w Gdańsku . Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Suwałkach. Jak przekazała Marzena Muklewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, prokurator oskarżył Annę W. o kilkumiesięczne, fizyczne znęcanie się nad córką ze szczególnym okrucieństwem, skutkiem czego był szereg obrażeń ciała doznanych przez dziecko, w tym liczne złamania żeber. Dodatkowo kobieta została oskarżona o to, że - działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia jej życia, ze szczególnym okrucieństwem - doprowadziła do jej śmierci.

Liczne złamania, stłuczenia płuc i serca

Materiał dowodowy potwierdził sprawstwo matki dziewczynki

Oboje nie przyznali się do winy

Annie W. zarzucono, że w okresie od września do listopada 2018 roku i w okresie od marca 2019 do 20 czerwca 2019 roku, będąc zobowiązaną z mocy ustawy do opieki nad swoją małoletnią córką, nieporadną ze względu na wiek, znęcała się nad nią fizycznie, ze szczególnym okrucieństwem, a następnie w dniu 20 czerwca 2019 roku, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia jej życia, ze szczególnym okrucieństwem, doprowadziła do jej śmierci.