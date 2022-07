Czołowe zderzenie w Niedźwiadach, dwie osoby w szpitalu

Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w poniedziałek (18 lipca) w miejscowości Niedźwiady w województwie kujawsko-pomorskim. Kierujący fordem focusem 26-latek zjechał na łuku drogi na przeciwległy pas, doprowadzając do wypadku. On i 41-latka kierująca hyundaiem kona trafili do szpitali.