Wiózł pasażerów pod wpływem narkotyków. Kierowcy autobusu grożą zarzuty

czytaj dalej

Z punktu widzenia socjologii to korupcja, której nie da się sprowadzić wyłącznie do przepisów karnych - powiedział w TVN24 Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego. Odniósł się do kwestii dotacji z publicznych pieniędzy przeznaczanych przez resort edukacji ministra Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości dla organizacji zbliżonych do PiS.