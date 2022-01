Ustronie Morskie. Najlepiej wyszczepiona gmina w Polsce. "To zasługa rozsądku mieszkańców"

W Ustroniu Morskim (Zachodniopomorskie) liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przekroczyła 75 proc. osób uprawnionych. Gmina jest pod tym względem pierwsza w kraju. Wójt chwali mieszkańców za ich postawę i zachęca do tego, by wciąż się szczepili.

W Ustroniu Morskim włodarze robili wszystko, by przekonać mieszkańców do szczepienia przeciw COVID-19 : były ulotki roznoszone przez strażaków, SMS-y i specjalny dodatek do darmowej lokalnej gazety z informacjami o szczepieniach. A gmina dowoziła do punktów szczepień tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli tam dotrzeć.

Efekt przerósł oczekiwania wszystkich - zaszczepiło się tu 75,6 proc. osób, które mogły to zrobić. Według informacji rządowych, to najlepszy wynik w kraju.

Mniej osób, mniej wątpliwości

Jak podkreśla wójt gminy Bernadeta Borkowska, to zasługa rozsądku mieszkańców. - My tu żyjemy, jak jedna rodzina i, jak ktoś zachoruje, to od razu wszyscy wiedzą i to mobilizuje do szczepień - wyjaśnia wójt.