Pomagają na oddziałach covidowych, wśród wolontariuszy są księża i klerycy

Pomagają w karmieniu, odprowadzeniu do łazienki, ale przede wszystkim rozmawiają z chorymi na COVID-19, którzy są w izolacji. Do szpitala wojewódzkiego w Toruniu zgłosiło się 30 wolontariuszy, którzy wspomagają personel medyczny na oddziałach covidowych. Wśród nich są księża i klerycy z toruńskiego seminarium.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu apelował w marcu o zgłaszanie się wolontariuszy do pracy na oddziałach covidowych. Na prośbę odpowiedziało 30 osób, wśród ich są księża i klerycy z toruńskiego seminarium duchownego. - Pomagają personelowi medycznemu w tych wszystkich rzeczach, w których osoba niewykwalifikowana medycznie może pomagać, czyli głównie w karmieniu, w przejściu do toalety, ale też przede wszystkim w takim bezpośrednim kontakcie z drugą osobą, w rozmowie, byciu z chorymi, którzy przecież są w izolacji co najmniej 10 dni - mówi Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy szpitala.