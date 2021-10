Policjanci sprawdzają przestrzeganie obostrzeń, w ciągu dwóch tygodni interweniowali 14 tysięcy razy

Policjanci z województwa pomorskiego w ciągu dwóch tygodni interweniowali prawie 14 tysięcy razy z powodu wykroczeń przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią choroby COVID-19. Ponad 11 tysięcy osób naruszyło obowiązek zasłaniania ust i nosa. Funkcjonariusze upominają i wręczają maseczki tym, którzy twierdzą, że ich nie mają. Wystawili 911 mandatów i skierowali 46 wniosków o ukaranie do sądu.

Jak relacjonuje reporterka TVN24 policjanci nie od razu wypisują mandat. Najpierw upominają i proszą, a później wręczają maseczki tym, którzy twierdzą, że ich nie mają. - Upomnienia nie zawsze skutkują dlatego pomorska policja w ciągu ostatnich dwóch tygodni wystawiła 46 wniosków o ukaranie do sądu i wypisała 911 mandatów, a taki mandat to koszt od 20 do 500 złotych - mówi Anna Maria Kowalewska, reporterka TVN24.