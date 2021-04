Fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni uczą się jak szczepić przeciwko COVID-19

- Zajęcia te są warsztatowe. Kursanci uczą się samych umiejętności przygotowania, rozpuszczenia leku, a następnie podania go we właściwym miejscu, we właściwy sposób tak, aby nie doszło do żadnych zdarzeń niepożądanych - mówi Aleksandra Gaworska-Krzemińska z GUMed.

Szczepienia w Polsce

Zgodnie z harmonogramem od 12 kwietnia codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od rocznika 1962, czyli dla osób, które nie dokonały na początku roku zgłoszenia swojej gotowości do szczepień. Proces ten potrwa do 24 kwietnia, kiedy zapisywać się będzie mógł rocznik 1973. Od 25 kwietnia nie nastąpi pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach. Na razie szczepienia są wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Michał Dworczyk zapowiedział w piątek, że w najbliższą środę do Polski powinna przyjechać pierwsza partia 120 tys. sztuk szczepionek Johnson&Johnson. Będą one wykorzystywane przede wszystkim przez punkty wyjazdowe do osób chorych czy obłożnie chorych - takich, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień. Szczepionka J&J podawana jest w jednej dawce