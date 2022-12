Nie żyje Monika Dejk-Ćwikła, wokalistka zespołu Obrasqi. Była poszukiwana od wtorku

czytaj dalej

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w rozmowie z RMF FM stwierdził, że "mamy przełom w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek". Podkreślił, że to "wielkie efekty gigantycznej pracy śledczych". Tymczasem Prokuratura Krajowa zaprzecza, by go o śledztwie informowała. W sprawie zatrzymano dwie osoby.