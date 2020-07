"Zostaw foki w spokoju. Plaży wystarczy dla wszystkich"

Stacja Morska na Helu i WWF apelują, by nie zbliżać się do fok wypoczywających na plaży. Ekolodzy tłumaczą, że nie tylko zakłócamy spokój zwierząt, ale też narażamy się na niebezpieczeństwo.

Jak zauważają zoolodzy, na nagraniach widać dzieci podchodzące do zwierząt leżących na plażach. A to, jak powtarzała wielokrotnie dr Iwona Pawliczka, kierownika Stacji Morskiej na Helu, grozi atakiem foki, która może poczuć się po prostu zagrożona. A te zwierzęta mają bardzo ostre zęby.

"Foki mają takie same prawo jak my"

- Ludzie schodzą do fok, robią sobie z nimi zdjęcia. Część osób próbuje je nawet przepędzić do wody. To są naganne zachowania. Foki mają prawo, żeby żyć na polskim wybrzeżu, tak samo jak i my - przypomina Krause.