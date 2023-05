"Grupka loch z młodymi zebrała się i urzęduje w śródmieściu". Dziki w centrum Gdyni

By uniknąć wizyt dzików należy utrzymywać czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości. Nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Kosze na śmieci powinny być zamykane, aby dzik zachęcony zapachem pożywienia nie mógł się do nich dostać. Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.