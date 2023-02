Rosjanin oskarżony o szpiegostwo. Od wielu lat mieszkał w Polsce

Gdańska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Rosji od wielu lat zamieszkującemu Polskę. Zarzucono mu prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu w latach 2015-2022.

Podejrzany o szpiegostwo mężczyzna od wielu lat legalnie przebywał w Polsce, prowadził tu też działalność gospodarczą. Angażował się w działalność grup rekonstrukcji historycznej i poprzez te znajomości nawiązywał i podtrzymywał kontakty, w tym towarzyskie, z żołnierzami Sił Zbrojnych RP, co wykorzystywał przy prowadzonej działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu - informuje prokuratura.

Rosyjski szpieg pozyskiwał informacje o polskim wojsku

- W oparciu o materiały zebrane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż brał on udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących Sił Zbrojnych RP - zaznaczyła Wawryniuk.

Dotyczyły one rozmieszczenia poszczególnych jednostek wojskowych, ich struktury organizacyjnej i etatowej, faktycznego stanu etatowego, struktury dowodzenia, uposażenia żołnierzy, a także szczegółów dotyczących uzbrojenia poszczególnych pododdziałów, rodzaju używanego sprzętu i uzbrojenia rozwinięciu operacyjnym, zasadach komunikacji i łączności oraz współdziałaniu wojsk.

Również zarzuty korupcyjne

Od czasu zatrzymania podejrzany został tymczasowo aresztowany. 17 lutego prokurator skierował do sądu akt oskarżenia, w którym zarzucił mu prowadzenie w okresie od 2015 r. do kwietnia 2022 r. działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu. Za zarzucane przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.